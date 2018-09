Henk Deinum hâldt nei 10 jier op as wethâlder fan Ljouwert

"We ha in prachtige simmer hân, mei in protte hichtepunten, yn Ljouwert, yn it wurk, en ek yn de persoanlike sfear," seit Deinum yn in earste ferklearring. Syn frou Jannewietske de Vries wurdt per 27 septimber boargemaster fan de gemeente Súdwest-Fryslân.

"Dat is geweldich. Ik wol har fansels alle romte jaan om it sa goed mooglik te dwaan. As we tagelyk yn twa ferskillende gemeenten wurkje, kin it byld ûntstean dat we mekoar earmelyts meitsje as de belangen fan ús gemeentes net parallel rinne. Dat wol ik altyd foarkomme. Ik bin dan ek ta de konklúzje kaam dat it tiid is om it wethâlderskip earder del te lizzen, en it wurk oer te dragen."

"Dit is tige korrekt"

De wethâlder hat it beslút naam nei oerlis mei de kommissaris fan de kening, Arno Brok. Dy advisearret de minister oer boargemastersbeneamingen en hâldt tafersjoch op de bestjoerlike ienheid yn Fryslân. "Ik ha grut respekt foar de kar dy't Deinum makket om syn frou alle romte te jaan foar in goeie start as boargemaster", seit Brok. "Dit is tige korrekt."

Deinum giet om âld en nij hinne fuort. "Dat jout my de tiid om mei myn kollega's de ûnderwerpen yn myn portefeuille, sa as de gebietsûntwikkeling WTC/Cambuur, noch in stap fierder te bringen. Dêrnei nim ik ôfskied.

"Jannewietske en ik kieze foar maksimale helderheid troch dit no oan te kundigjen. We tinke dat it passend is yn dizze tiid, dêr't in iepen en transparant publyk bestjoer fan grut belang is."

Wurdearring en respekt

Boargemaster Ferd Crone reagearret út namme fan it kolleezje. "Henk Deinum hat as wethâlder tsien jier lang in grutte bydrage levere oan de ûntwikkeling fan de gemeente en de regio. We fine it tige spitich dat er ôfskied nimt, mar we ha in protte wurdearring en respekt foar de wize wêrop't er ta syn beslút kaam is."