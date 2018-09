Taalpaviljoen MeM stiet te keap

MeM is spesjaal foar LF2018 yn de Ljouwerter Prinsetún delset. It opmerklike gebou is in dikke 15 meter heech, en hat sitplak foar 65 minsken. Neffens de advertinsje kin it ynterieur eventueel oernaam wurde troch de nije eigener. Dizze persoan moat wol fan knutseljen hâlde, want it gebou giet útinoar yn 20 parten fan 11 by 2.40 meter. Neffens de ferkeapjende partij binne de panielen lykwols maklik mei in kraan te montearjen.

MeM wurdt yn novimber ôfbrutsen.