Kampearwinkel Vrijbuiter definityf ticht

Ein augustus waard al bekend dat der noch mar ien oernamekandidaat oerbleaun wie fan de tweintich ynteresearre partijen. In protte oernamekandidaten wiene eins allinnich mar interessearre yn de oername fan De Waard, it tintemerk fan Vrijbuiter. Dat is no oernaam troch de Sunshine Groep út Doetinchem.