'Eigen' doarpswinkel fan Aldegea draait better as fan tefoaren tocht

De doarpsbewenners setten de winkel yn maart op neidat de lêste supermerk yn it doarp tichtgie. It slagge net om in nije eksploitant te finen en dus pakte Doarpsbelang it sels op. Der wurkje no tolve minsken parttime yn de winkel en it is alle dagen in drokte fan komsa.

It doarpsbelang ferwachtet dat de omset omleech giet, no't de simmer foarby is. Mar troch de goede simmer moat dat eins gjin probleem wêze.