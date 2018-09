Skriuwer Steven H.P. de Jong ferstoarn

"By libben hat er neist syn oandiel yn it ûnderwiis in grutte bydrage levere oan de Fryske literatuer." Skriuwer Steven H.P. de Jong is freed op 83 jierrige leeftiid yn Burgum ferstoarn. De Jong sette him yn foar de Fryske literatuer en skreau sawol yn it Frysk as it Stedsfrysk.