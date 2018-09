Befeiligers stake op ferskate plakken yn Fryslân

Op ferskate plakken yn Fryslân lizze befeiligers tiisdei it wurk del. Yn it lân is der in 24 oersstaking mei as belangrykste eask mear lean. Wurkjouwers hâlde oant no ta fêst oan de nulline, hielendal neat derby dus. By de asylsikerssintra fan Sint-Anne, Snits en Balk en it UWV yn Ljouwert moatte se it hjoed dwaan sûnder befeiliging.

Ferline wike wie der in súkses doe't ûnder driging fan in staking de befeiligers op Skiphol in leansferheging fan 2,5 persint krigen hawwe. Yn Hoogeveen is tiisdei in aksjesintrum fan CNV Vakmensen.