Finale foar fuotbalfroulju yn Noarwegen

De Nederlânske fuotbalfroulju begjinne tiisdeitemiddei yn Oslo om 17.00 oere mei in protte fertrouwen oan de finale fan it WK-kwalifikaasjetoernoai. Nederlân, de Europeesk kampioen, hat oan in lyk spul genôch yn de lêste pûlwedstriid tsjin konkurrint Noarwegen om as groepswinner nei it wrâldkampioenskip yn Frankryk te gean. Dat WK is yn de simmer fan 2019.