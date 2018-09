Fryslân en Seelân wolle mei-inoar jongerein entûsjast meitsje foar polityk

De provinsje Fryslân wol tegearre mei Seelân in kampanje ûntwikkelje om jongerein fan 16 en 17 jier âld yntinsiver te belûken by it iepenbier bestjoer. De provinsjes wolle de jongeren útdaagje mei '#doemeecratie' Dat is ien fan de útkomsten fan in besite fan in delegaasje Siuwske bestjoerders oan Fryslân.