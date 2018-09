Ferwenpakket foar famylje dy't swier hendikept bern fersoarget

De stichting HandicapNL jout de kommende wiken sa'n 750 ferwenpakketten wei oan minsken dy't dat fertsjinje. Dêr wurkje in soad bekende nederlanners oan de kampanje mei. Neffens kampanjemanager Sandra Stienstra komme in soad minsken dy't sa'n swiere taak ha as it gesin Jorwerda yn in burn out telânne. It ferwenpakket is bedoeld om sjen te litten dat der oandacht bestiet foar minsken dy't dit sokke soarch jouwe. Stienstra seit dat dit soarte soarch fergelykber is mei topsport.