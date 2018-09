FIDEO: Sportoersjoch mei Frysk fierljepsukses en it keatsen in Penjum

De Hollanners dominearje dit seizoen it fierljeppen. Sy wienen dit wykein yn Burgum dus ek de favoriten op it Nederlânsk kampioenskip. Dochs dienen de Friezen it goed op it NK, dêr't ek nochris in heech nivo helle waard.

Nyck de Vries hie in minder wykein. Ferline wike wûn er noch twa kear op Spa-Francorchamps, mar yn Monza wie it ien en al malheur.

Sam Lammers hat nei fjouwer kompetysjewedstriden syn langferwachte doelpunt foar SC Hearrenfean te pakken. Dat smiet yn Venlo ien punt op.

Harkemase Boys fergie it minder. De ploech fan Tieme Klompe wûn in wike lyn de earste kompetysjewedstriid noch, mar dat slagge sneon yn Heemskerk net.

En de keatsers spilen yn Penjum de lêste frije formaasjepartij fan it seizoen.