Steatsboskbehear Skylge slút natuergebieten fanwege agressive woekerplant

Steatsboskbehear op Skylge is al in pear jier oan de gong om de plant ûnder kontrôle te krijen, mar dat slagget hieltyd mar net. Dat komt foaral omdat in pear millimeter fan de plant, meinaam oan in fûgelpoat of ûnder de skoech fan in kuierder, al soargje kin foar de fersprieding fan it plantsje. En dy fersprieding giet hiel rap.

De ôfsluting fan de natuergebieten is in earste maatregel om de fierdere fersprieding fan de wetterkrassula tsjin te gean. Steatsboskbehear krijt by de bestriding help fan de provinsje, Wetterskip Fryslân en de gemeente Skylge. De partijen krije advys en begelieding fan wetterkrassula-saakkundigen. De oanpak kostet hûndertûzenen euro's.