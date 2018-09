Selstraf foar oplichting âldere frou

De boufakkers hiene de man út Zwolle frege oft se syn bankrekken brûke mochten. Dêr stoarte it slachtoffer út Ljouwert in pear kear it jild op. De fertochte naam dat hieltiten op en betelle it kontant oan de boufakkers.

De man út Zwolle seit dat er net yn de gaten hie dat it spul net yn doogde. Hy fynt dat er sels ek slachtoffer is fan oplichting. De rjochter gie dêr net yn mei. De man krige in selstraf en moat it slachtoffer goed 40.000 euro werombetelje.

De boufakkers binne poater.