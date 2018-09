Studinten NHL Stenden ferdield oer ferleegjen noarm stúdzjepunten

Dêrmei wol Van Engelshoven de druk op de earstejiersstudinten wat ferleegje. Dy moatte har breed ûntwikkelje, sa fynt de minister, en net allinnich mar studearje.

Earstejiersstudinte bestjoerskunde Wilma de Jong is bliid mei it plan fan de minister. "It is no sa dat by guon stúdzjes de helte fan de studinten al yn it earste jier ôffalt. Dat fyn ik sûnde. As de noarm wat soepeler is, sille mear studinten trochgean mei de stúdzje. Dêr bin ik fan oertsjûge."