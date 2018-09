"Gemeente moat helpe mei oanfraach sportsubsydzjes"

De direkte oanlieding foar it foarstel fan it CDA is de nije subsydzje fan it ministearje fan Folkssûnens, Wolwêzen en Sport. Yn dy regeling is mar leafst 87 miljoen euro beskikber. Dêrmei soene amateursportklups bot holpen wurde. Sa soene bygelyks gebouwen en fjilden opknapt wurde kinne. Foar dy subsydzjepot jildt op is op, dus neffens it CDA moatte de ferieningen der gau by wêze.