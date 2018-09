Fuotbalfroulju NOK yn aksje foar bettere klaaikeamers

Yn de promo binne de froulju fan it fuotbalteam op syk nei in klaaihok, mar wurde se troch de manlju hieltyd fuortstjoerd, om't de klaaikeamers al brûkt wurde. As "oplossing" komt dêrnei in jarretank, dy't wetter oer de froulju hinne spuitet, as wie it in dûs. Net ideaal fansels, en dêrom wol de klup ynvestearje yn it frouljusfuotbal, en dus yn klaaikeamers.

Dit is de promo dy't de froulju makke ha.