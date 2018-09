ECOstyle tredde by Liegebeest Trofee fan Wakker Dier

De helte fan alle stimmen gie nei de Rabobank. Yn harren tv-kampanje komme se mei de slogan 'Growing a better world together'. Neffens Wakker Dier docht Rabobank it foarkommen as wolle se de fiedingssektor ferduorsumje, mar ynvestearje se just yn megastâlen en fastfoodketens. Twadde waard FrieslandCampina foar teksten op molkpakken oer de tastân fan kij. ECOstyle waard dus tredde. It bedriuw liet foarige wike op Omrop Fryslân al witte it net iens te wêzen mei de nominaasje.