Fergunning foar ûndernimmer Strobos beëiniget slepende saak noch net

Sân jier nei it earste fersyk foar in fergunning om te ferhûzjen krijt leanbedriuw Plantinga tastimming, mar de takomstich buorman lit it der net by sitte. Hy wol dat dy fergunning ferneatige wurdt. De saak sleept him al troch sûnt 2011. Doe die eigener Piet de Vries in fersyk by de gemeente om te ferhûzjen fan Gerkeskleaster nei in nije lokaasje oan it Hoendjip yn Strobos.