It Nederlânsk kampioenskip fierljeppen yn Burgum is in grut sportyf sukses wurden. Nasjonale rekôrs, Fryske rekôrs en tal fan persoanlike rekôrs soargen foar in soad spanning en in bysûnder heech nivo. Trije titels gienen nei Hollân, twa bleaunen yn Fryslân. Yn dizze kompilaasje de hichtepunten en de reaksjes fan de winners op in rige.