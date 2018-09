Gosse van der Meer wint fjildriden yn Sina

It wie noch even spannend oft Van der Meer wol meidwaan koe oan de wedstriid yn Sina. Nei in reis fan 34 oeren siet Van der Meer yn syn hotel, flakby it plak fan de wedstriid. Mar op dat momint stienen syn fytsen noch op it fleanfjild yn Singapore. Uteinlik wienen de fytsen krekt op tiid yn Sina en in pear oeren letter hie Van der Meer syn oerwinning binnen.

Nicolas Samparisi út Italië waard twadde yn Aohan, de Amerikaan Anthony Clark tredde.

"In pear oeren nei de wedstriid realisearre ik it my pas", seit Van der Meer op Twitter oer syn oerwinning. It parkoers bestie út in soad klimmen. "Dat leit my it bêst! Dêrom ryd ik ek in soad yn Switserlân."