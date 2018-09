Stedsomropper Snits foar de fjirde kear Nederlânsk kampioen

Foar de fjirde kear is Jan Sjoerd de Vries út Snits útroppen ta bêste stedsomropper fan Nederlân. Hy wûn de priis nei it stedsomropperskonkoers yn eigen stêd. Op it twadde plak einige Bertus Krabben fan Kampen en tredde waard stedsomropper Rein Mulder fan Hylpen. Oan it konkoers diene stedsomroppers út hiel Nederlân en België mei.