Tuinenga slút lêste frijeformaasjepartij passend ôf

Op de earste list stie in werhelling fan de PC-finale: Tuinenga tsjin it trio Anne Monfils. De winner wie ek itselde: Tuinenga wie mei 5-2 en 6-2 te sterk. De oare finalist, Sybrandy-en-dy, hoegde op de earste list mar ien earst ôf te stean oan Tineke Dijkstra.

Yn de heale finale wûn Tuinenga mei 5-2 en 6-2 fan Nynke Sinnema, dy't ynfoel foar Sietske Okkema. De susters Sybrandy en Marrit Zeinstra hellen de finale troch mei 5-1 en 6-2 te winnen fan Elly Hofman.

Spannende finale

De finale wie spannend en gie de hiele tiid lykop: Sybrandy kaam op 4-3, Tuinenga kaam werom ta 4-4. Sybrandy kaam op 5-4, Tuinenga kaam werom ta 5-5. It lêste en wichtichste earst wie foar Ilse Tuinenga-en-dy.

Lytse preemje foar Hofman

De lytse preemje wie foar Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum. Dy wûnen de striid om it tredde plak yn in allyksa spannende wedstriid tsjin Sinnema-en-dy. Yn dy wedstriid wie it alles oan de hang.