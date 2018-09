Enno Kingma wint yn Pingjum lêste frijeformaasjepartij

Enno Kingma, Hans Wassenaar en Renze Pieter Hiemstra ha yn Pingjum de lêste frijeformaasjepartij fan it jier wûn. Yn de finale wie it partoer mei 5-3 en 6-6 te sterk foar Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong. It is de fjirde seizoensoerwinning foar Kingma-en-dy.