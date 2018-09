Frou út Ljouwert mishannelet plysje-agint en krijt hoarekaferbod

In 29-jierrige frou út Ljouwert is sneontenacht oanhâlden foar mishanneling fan in plysje. Se soe in lokaal hoarekaferbod krije foar in kafee yn de Alde Doelesteech, mar wie it dêr net mei iens. De frou sloech doe samar ynienen mei har fûst tsjin de holle fan de plysje-agint.