Olde Riekerink: "De winst is dat we eindelijk een wedstrijd goed hebben gespeeld"

Der siet mear yn

Sam Lammers makke syn earste goal foar SC Hearrenfean yn de kompetysje. Hy is bliid en grutsk. "Jammer dat het niet de winnende goal is geworden, dat steekt wel een beetje. In de eerste helft controleerden we de wedstrijd, we speelden goed positiespel met veel variatie en beweging. In het begin van de tweede helft kregen we een paar kansjes om uit te bouwen, dat hadden we moeten doen. We hebben VVV in hun spel laten komen en zijn daarin meegegaan. Er zat zeker meer in, maar het voelt niet als verlies, maar zonde dat we hier niet winnen."