Omrop Tip: Buro de Vries yn Teridzert

By it doarp wennet ek Co van Geene. In bysûndere ynwenner mei moaie ferhalen. Jo soene him útfiner neame kinne en siersmid, mar benammen ek in noflik prater dy't boppedat syn eigen smidse efter hûs hat. Reden genôch om ek by him eefkes om 'e hoeke te sjen.

Muzyk sit der ek yn it doarp, sa docht bliken. Live spilet it duo The Loin Rules fan Teridzert twa nûmers en mooglik hearre we en noch fan it projektkoar fan it Under de Toer-spektakel.