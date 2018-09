Dekhynst Eise 489 foar tredde kear Nederlânsk kampioen

Yn de nijelingeklasse wie Sybren Minkema de grutte winner. Oant no ta hie er mei hynder Nane 492 alle konkoersen al wûn. Ek yn Droegeham liet er syn superioriteit nochris sjen. Minkema hat de nijelingeklasse al folle faker wûn, mar it bliuwt in moaie priis foar him. "It is neffens my de sânde of achtste kear dat ik dizze kompetysje win mei in jong hynder. Wy steane der ek wol om bekend om jonge hynders op te lieden, dus dit is wol hiel moai."