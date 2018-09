Oane Galama wint by senioaren op NK Fierljeppen yn Burgum

Mei in nij persoanlik rekôr fan 21.40 meter is Oane Galama fan It Heidenskip sneon kampioen by de senioaren wurden op it NK fierljeppen yn Burgum.

Fuort nei ôfrin fan syn sprong yn de finale hie er yn de gaten dat it in goede sprong wie, fan bliidskip dûkte er it wetter yn. Syn âlde rekôr wie 21.16 meter.

Twad by de senioaren waard Jaco de Groot mei 21.16 en tred Thomas van Midden.