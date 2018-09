Oane Galama Nederlânsk kampioen fierljeppen yn Burgum

Lêste sprong foar Thewis Hobma

Foar Thewis Hobma wie sneon ien fan de lêste fierljepwedstriden. "Ik hie in goed gefoel foar dit NK, bin fit en ha goed traind en hie it gefoel dat ik hjoed meidwaan koe om de heechste prizen. It nivo wie heech en it siet my net mei, en sa kaam ik krekt bûten de finale."

Weromsjend op syn karriêre binne it Frysk kampioenskip yn 2011 en it Nederlânsk kampioenskip yn 2013 de hichtepunten. "Mar ek it Red Bull evenemint de fierste ljepper yn Utrecht wie skitterjend, om de sport yn sa'n entoeraazje foar in grut publyk sjen te litten." Ek is er wiis mei de groei fan Drylts as ljeppersplak. "Doe't ik as jonkje begûn, wie it in lytse klup, no bin ik 34 en is it ien fan de grutste klups."

Hy hie graach oer de 21 meter ljeppe wollen. "Ik tink dat ik fierder kin as myn pr sjen lit, mar dwaan is in oar ding."