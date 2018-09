Clubdei motorsportferiening Prikkedaam giet snein gewoan troch

De clubdei kin wol trochgean, om't dêr al in fergunning foar ôfjûn wie. Earder dizze wike wie der noch in protestaksje fan sympatisanten fan de Prikkedaam tsjin de beswiermakkers yn de buert. Sy rieden mei crossmotors troch de strjitte en makken safolle mooglik leven. De club hat de ôfrûne tiid maatregels naam om de lûdsoerlêst te beheinen en hopet der no mei de gemeente út te kommen.

Motorclub Ooststellingwerf, ek wol bekend as MCO Prikkedam, bestiet al mear as santich jier. De club waard oprjochte op 1 april 1946.