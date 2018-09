Boutzamar giet fan SC Cambuur nei Harkemase Boys

Boutzamar wennet op De Tynje en spile jierrenlang by de jeugd fan Cambuur. Hy hat de ôfrûne jierren in pear wedstriden spile foar it earste alvetal fan de Ljouwerters, mar kaam meastal yn aksje as oanfierder fan de belofteploech. By Cambuur wie gjin perspektyf mear foar Boutzamar. Hy trainde de ôfrûne wiken al mei op 'e Harkema en spile ek al in oefenwedstriid.

Harkemase Boys spilet sneontemiddei yn Heemskerk tsjin ODIN'59. Boutzamar sit dan al by de seleksje by de ploech fan trainer Tieme Klompe.