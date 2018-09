Proef om natuer yn Noardsee by wynparken te werstellen

Yn in wynpark fan Eneco besjogge Natuur en Milieu en Stichting de Noordzee nei de bêste omstannichheden om de ûnderwetternatuer wer opbloeie te litten. De proef moat in blaudruk opleverje foar natuerwerstel ûnder wetter yn alle wynparken op see. Bedoeling is dat dit straks de standert wêze sil by de bou fan nije parken. De kommende jierren komme der in soad grutte, nije wynparken by yn it Nederlânske part fan de Noardsee.