Teller Alvestêdeswimtocht Van der Weijden stiet no op goed 4,7 miljoen euro

It jild giet nei KWF Kankerbestrijding en spesjale ûndersyksprojekten om kanker te bestriden. Der wiene alve projekten, mar omdat it nije bedrach mear is as it oarspronklike doelbedrach fan 4,5 miljoen euro komt der no jild frij foar in tolfde ûndersyksprojekt. Elk ûndersyk is keppele oan ien fan de alve Fryske stêden en it nije projekt wurdt keppele oan Burdaard. Dit ûndersyksprojekt sil him rjochtsje op aaistôkkanker.