Omrop TIP: de krêft efter de Stormruiter

Der Schimmelreiter

Regisseur Jos Thie en senarist Bouke Oldenhof hawwe in stik makke dat him ôfspilet yn It Bilt. In dykgreve en syn frou stride net allinnich tsjin it wetter, mar ek tsjin it stive en konservative tinken fan harren streekgenoaten. Ambisjeuze plannen foar in nije polder mei in moderne seekearing wurde dwerskoppe. It stik is basearre op in klassiker út de Dútske literatuer: Der Schimmelreiter.