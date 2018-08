Applaus foar Rossi yn de klaaikeamer: "Dêr bin ik se hiel tankber foar"

"Dit is moai, hielendal foar in spits. Trije kear skoare yn ien wedstriid bart net sa faak, dus ik genietsje echt fan dit momint." Rossi moast dêrby ek tinke oan it ôfrûne seizoen, doe't hy fanwege blessueres hast net oan spyljen takaam. "Alle kearen dat ik op it fjild stean of skoar, dan wurdearje ik dat ik no sûn bin. Dan tink ik oan it hurde wurk fan ferline seizoen."

Rossi begûn yn Oss dus wer op de bank, ek al skoarde er in wike lyn ek al. "It is noait moai om op de bank te sitten. Mar de trainer sei dat it better wie. Gelokkich kaam ik deryn en koe ik de ploech helpe. Soms hast wedstriden mei in hiel protte kânsen en gjin goals. No hie ik trije kânsen en alles gie deryn. Sa giet dat somtiden."