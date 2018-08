Ynfaller Karim Rossi besoarget Cambuur oerwinning mei suvere hattrick

It begjin fan de wedstriid wie dúdlik foar TOP Oss. De thúsklup waard foar it earst gefaarlik mei in knappe folly fan Lion Kaak. Dy einige krekt njonken de goal fan Xavier Mous. Fiif minuten letter kaam TOP Oss wol op foarsprong. Cambuur joech in protte romte fuort, wêrtroch't TOP Oss maklik opbouwe koe fan achterút. Ragnar Oratmangoen sette foar en Bryan Smeets, dy't foarich seizoen noch foar Cambuur spile, wurke de bal kalm binnen.

Nei in lyts healoere wie Smeets ticht by syn twadde goal fan de wedstriid. Hy seach dat Mous te fier foar de goal stie en besocht it mei in skot fan fier wei. De bal gie krekt oer.

Cambuur hie it lange tiid dreech, mar flak foar it skoft krige spits Tyrone Conraad dochs samar twa grutte kânsen. Benammen de twadde kâns, doe't er troch Emmanuel Mbende frij foar TOP-keeper Nick Olij set waard, hie ik goal opsmite moatten. Conraad kontrolearre de bal goed, mar skeat dêrnei krekt njonken it fijanlike doel.