It festival Into the Great Wide Open op Flylân begûn yn 2009 as in popfestival fan trije dagen. It oanbod fan muzyk, byldzjende keunst en film is der noch hieltyd, mar der is wol it ien en oar feroare. Duorsumens is in wichtich tema en dat begjint by de bern, want in protte minsken ha de bern mei. Dêrom is der in spesjaal programma foar de bern.