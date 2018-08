In 53-jierrige Ljouwerter wie de hûn oan it útlitten by de Griene Stjer, doe't er seach dat in ko yn de sleat fallen wie. It slagge de ko net om dêr sels wer út te kommen, dus belle de man 112.

De brânwacht en de plysje koenen it bist mei in tou út it wetter lûke.