Harns goed twa ton djoerder út mei restauraasje brêgen

Benammen by de Singelbrêge kamen ferskate saken oan it ljocht dy't net begrutte wiene, sa as de minne fundearring fan de brêgehaden. It ekstra wurk is wol meinaam yn de restauraasje. By de oerdracht oan de stichting MSH hat de gemeente lykwols erkend dat de brêgen yn minne steat wiene. Dêrby is ek fêstlein dat net de MSH, mar de gemeente opdraait foar de ekstra kosten.

Neffens wethâlder Hein Kuiken is dit stikje Harns nei de restauraasjes wer ien fan pronkjes fan de stêd. De mearkosten kinne dekt wurde út de algemiene middels.