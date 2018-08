Regionale ferskillen yn ytpatroanen: 'Friezen binne swietbekken'

Fjouwer ytpatroanen

Ut it ûndersyk komme fjouwer ytpatroanen nei foaren: it 'swietbek/bôle-patroan', it 'Hollânske hap-patroan', it 'snack-patroan' en it 'bewust sûn iten-patroan'. Friezen blike benammen yn de earste groep te sitten, it swietbek/bôle-patroan.

Rûchwei kin steld wurde dat yn stêden de 'bewust sûne iter' it meast foarkomt en op it plattelân de 'tradisjonele fleis-, griente- en ierappeliter'. Dêr stiet lykwols tsjinoer dat yn stêden ek de kant-en-klearmielen populêr binne, wylst op it plattelân mear alkohol dronken wurdt.

Ytgedrach ferbetterje

Njonken de lytse groep mei bewuste smoothie-drinkers en músly-iters, kin je dêrom eins net sizze dat it iene patroan sûner is as it oare. Neffens professor Navis is it wichtich om mei dizze kennis kampanjes op te setten, wêryn't minsken yn de regio oansprutsen wurde om it ytgedrach mei lytse stapkes te ferbetterjen.