Fernijde seedyk op It Amelân klear foar de kommende fyftich jier

Griene dyk

De wurksumheden wiene nedich, om't de dyk net sterk genôch mear wie en op guon plakken te leech. Der is lykwols neat fan de opknapbeurt te sjen. "Het was de wens van het eiland om de groene dijk die er was, terug te krijgen", seit Hateboer. "Als je nu naar de dijk kijkt en je weet niet wat er is gebeurd, lijkt het net alsof er niets is gebeurd. Maar dat is natuurlijk niet waar."

Nije projekten

Sneontejûn wurdt op It Amelân offisjeel fierd dat de fernijïng fan de dyk klear is. Wetterskip Fryslân hat lykwols ek al wer twa nije opknapprojekten yn de planning foar de kommende jierren, dy't noch grutter wurde: de Lauwersmardyk en it 50 kilometer lange trajekt Koehoal-Lauwersmar. De kosten foar it lêste projekt wurde rûsd op 300 miljoen euro, mar it is noch lang gjin tiid om dy opknapbeurt te fieren. Hateboer: "Het duurt zeker nog tien jaar voordat we daar aan toe zijn."