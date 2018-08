Negatyf swimadvys De Swanneblom yn Slappeterp

Der jildt op it heden foar fjouwer plakken in negatyf swimadvys. Njonken De Swanneblom binne dat de Aldegeaster Brekken, De Driesprong by De Langelille en it wetter by Surf- en zwemcentrum Balk. Foar acht oare lokaasjes jildt in warskôging, dat betsjut dat der wat mear risiko as oars is datst siik wurdst ast yn dat wetter swimst.