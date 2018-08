Stânbyld alvestêdeswimmer Van der Weijden yn Burdaard komt der

Tritich dagen hiene se derfoar útlutsen, de inisjatyfnimmers fan it stânbyld foar Maarten van der Weijden yn Burdaard. Nei trije dagen is de aksje lykwols al slagge. De Ferwerter keunstner Hans Jouta sil it byld fergees meitsje en in lokaal bedriuw hoecht neat foar it pleatsen derfan. It byld sil der noch dit jier komme.