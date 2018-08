Campings yn Fryslân ferwolkomje mear gasten as ferline jier

Yn de ôfrûne jierren naam it tal kampearders just ôf. De resultaten fan de waarme simmermoannen binne yn dizze sifers noch net meinommen. It tal bûtenlânske gasten groeide it meast, benammen út Dútslân en België. Fryslân leit ek boppe it lanlik gemiddelde fan 7,5 persint.