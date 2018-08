Drûchte kostet Ljouwert jild

Oan dat alles hinget wol in priiskaartsje. Projektlieder Freek Wijning tinkt dat it tusken de 50.000 en 100.000 euro oan ekstra kosten opsmiten hat. Hoefolle skea oft it grien yn de stêd oprûn hat, falt noch net rjocht te sizzen. Dat wurdt pas nei de winter yn de maitiid dúdlik. As der dan gjin blêd oan in beam hinget, is it wol dúdlik.