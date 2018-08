Waaderfgoed lûkt te min toeristen, Fryslân moat mear dwaan

Fryslân kin mear dwaan om toeristen nei it wrâlderfgoed-Waadgebiet te krijen. Dat seit rekreaasjeûndernimmer Jelle Bos fan Lauwerseach. De marketing is te fragmentarysk mei de klam op bygelyks Ljouwert, Dokkum of de Fryske Marren. De provinsje moat mear as ien gehiel oanpriizge wurde. "Pak het op als heel Friesland", seit Bos.

Benammen de prachtige kust fan Noardeast-Fryslân hat dêrfan te lijen, fynt Bos. Hy fernimt net dat er troch de Wrâlderfgoedstatus mear besikers komme op syn camping, yn syn rûnfeartskippen of hoareka. Grinslân pakt it yn syn eagen folle better oan, al hawwe sy it dêr wol makliker omdat it dêr mear de stêd en de 'ommelanden' is, wylst it ferskaat yn Fryslân wat grutter is.