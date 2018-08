Omrop Fryslânferslachjouwer Andor Faber is hjoed yn Balk. Dêr hawwe se de feestwike mei ûnder oare in gondelfeart. Andor is yn in skjintmesalon dêr't bern opmakke wurde dy't op in gondel sitte. Tema fan de gondel is tiid. Dêrom krije der bern klokjes yn it hier. De Balkers ûntwerpe en bouwe de gondels sels. Hoe komt er yn it wettet? Dat sjochts ek yn dizze bydrage...