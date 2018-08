FIDEO: It ferhaal achter De Stormruiter

It Frysk hynder en it Waadlânskip fan It Bilt spylje de haadrol yn de foarstelling De Stormruiter. In foarstelling dy't basearre is op in klassiker út de Dútske literatuer.

Tsientûzenen teäter- en hynsteleafhawwers sille it grutte hynstespektakel, dat ien fan de spearpunten fan LF2018 foarmet, bywenje. Fryslân DOK dûkt yn it oarspronklike ferhaal en siket út hoe relevant dat noch is foar it hjoeddeiske Fryslân.