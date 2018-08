Jonge seebear yn Aquazoo samar ynienen dea, fersoargers ferslein

Seebearjong Chica is woansdeitemoarn dea oantroffen yn syn ferbliuw yn Aquazoo by Ljouwert. Wat de deasoarsaak is, is noch net bekend. It jong kaam yn jannewaris mei de memmeseebear oan yn Ljouwert, wêrnei't it ferstjitten waard troch de mem. Doe hawwe de bistefersoargers it jong sels opwoutere. Op 6 augustus waard Chica by de oare seebearen set.