Doke Schmidt noch ûnwis fan VVV Venlo

Thorby bliuwt by Hearrenfean

Morten Thorsby bliuwt nei alle gedachten by Hearrenfean. De 22-jierrige middenfjilder hie oanjûn wol útsjen te wollen nei in oare klup, mar oant no ta hat gjin klup him foar him melden. "Ik heb de hele tijd gezegd: ik wil graag blijven, ben heel blij hier en hoef niet weg. De transferperiode is bijna dicht en voor zover ik weet, speelt er nu niks." Thorsby begjint al wer oan syn fyfde seizoen by Hearrenfean en syn kontrakt rint nei dit seizoen ôf. "Als er iets moois voor de club komt of voor mij, kunnen we altijd kijken, maar ik hoef niet weg. De volgende vraag is of we gaan verlengen."

Technysk manager Gerry Hamstra wol fierder neat kwyt oer de transferdeadline dy't 31 augustus om 23.59 oere ticht giet. "We zijn bezig met van alles en niks. Verder kan ik er niks over zeggen."