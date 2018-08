Unike keizersneed te sjen op Omrop Fryslân TV

Yn it programma Fryslân Hjoed by Omrop Fryslân TV binne kommende tiisdei unike bylden te sjen fan in bysûndere keizersneed. By dy befalling yn sikehûs Tjongerschans op It Hearrenfean tilde de mem sels har poppe út de búk. It wie foar it earst yn Fryslân dat dat barde.